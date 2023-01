Ferrara: “Biraghi è proprio intoccabile? Sicuri che cedere Terzic sia astuto?”

"Una prestazione mediocre ma tre punti che evitano processi. La Fiorentina è una squadra troppo amorfa per capirne le reali ambizioni. L’identità di gioco è lontana e la brillantezza è sostantivo al momento criptato. Sembra ingiusto discutere sulla prestazione quando arriva una vittoria. Ma non farlo sarebbe sciocco. Questi sono i classici tre punti benedetti, quelli che ti possono rilanciare. Ma di sicuro il tecnico dovrà lavorare per trovare una squadra capace di sorprenderci. Detto questo, avere un Nico in palla può fare la differenza. Ps. Siamo sicuri che sia una mossa astuta dare via Terzic? Biraghi è così intoccabile?"