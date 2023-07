Su La Nazione in edicola oggi si legge di Jonathan Ikoné e del tramonto, almeno per adesso, delle sirene arabe che lo volevano strappare al campionato italiano. In rete per l'1-0 nell'amichevole al Viola Park contro il Catanzaro, il francese rappresenta una risorsa importante per la Fiorentina, che vuole veder fruttare sul campo l'investimento di 15 milioni profuso alla fine del 2021, quando Jorko è arrivato a Firenze dal Lille.