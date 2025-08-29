Hateboer, accelera una neopromossa: ora Fiorentina più staccata

Hans Hateboer è più distante dalla Fiorentina. L'ex Atalanta era stato accostato ai viola nei giorni scorsi , ma ad oggi sembra meno possibile un suo arrivo.

C'è il Sassuolo

Secondo La Gazzetta Dello Sport, infatti, è balzato in pole per il giocatore il neopromossso Sassuolo. Ad ora i neroverdi sono in vantaggio proprio sui viola e sul Cagliari, altra società interessata. I contatti sono in corso.