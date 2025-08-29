Hans Hateboer è più distante dalla Fiorentina. L'ex Atalanta era stato accostato ai viola nei giorni scorsi, ma ad oggi sembra meno possibile un suo arrivo.
La Gazzetta Dello Sport
Hateboer, accelera una neopromossa: ora Fiorentina più staccata
Hans Hateboer si allontana dalla Fiorentina. Sul giocatore si fa forte la concorrenza di una squadra neopromossa in A.
C'è il Sassuolo—
Secondo La Gazzetta Dello Sport, infatti, è balzato in pole per il giocatore il neopromossso Sassuolo. Ad ora i neroverdi sono in vantaggio proprio sui viola e sul Cagliari, altra società interessata. I contatti sono in corso.
