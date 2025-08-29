Hateboer, accelera una neopromossa: ora Fiorentina più staccata

Viola News
Hans Hateboer si allontana dalla Fiorentina. Sul giocatore si fa forte la concorrenza di una squadra neopromossa in A.
Redazione VN

Hans Hateboer è più distante dalla Fiorentina. L'ex Atalanta era stato accostato ai viola nei giorni scorsi, ma ad oggi sembra meno possibile un suo arrivo.

C'è il Sassuolo

Secondo La Gazzetta Dello Sport, infatti, è balzato in pole per il giocatore il neopromossso Sassuolo. Ad ora i neroverdi sono in vantaggio proprio sui viola e sul Cagliari, altra società interessata. I contatti sono in corso.

