Grillitsch, ma allora è un vizio! Il passaggio al Galatasaray rischia di saltare

Florian Grillitsch era praticamente un nuovo giocatore del Galatasaray , almeno stando ai media turchi. Come riporta il portale Sabah Spor però sarebbero emerse delle problematiche proprio in prossimità della linea del traguardo. Il casus belli sarebbe dovuto ai bonus contrattuali. La società e il calciatore avevano trovato un accordo sulla base di circa 1,5 milioni di euro all'anno.

Invece adesso, per firmare, lo svincolato Grillitsch chiede quasi un milione in più. Il Galatasaray era di fatto convinto di aver portato a dama l'operazione, tanto che aveva in programma di presentare il calciatore oggi, insieme all'ex viola Seferovic. Questa improvvisa e inaspettata richiesta del centrocampista potrebbe però far naufragare il tutto.Vi ricorda qualcosa?