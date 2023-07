Grabara personaggio di culto: polemiche, fame di vittoria e “lo sport del portiere”

Tutto su Grabara

Per lui il calcio, prima di tutto, è un lavoro. Fin da piccolo è stata l'unica cosa di cui si è interessato, per sua stessa ammissione non sa fare altro che parare e calciare il pallone. "Non mi sentivo particolarmente dotato di talento, non mi vedevo a giocare in Champions League quando avevo 14 anni, magari in prima divisione polacca. Poi a 15 anni ho realizzato che non c'erano in giro portieri migliori di me, e sono cominciate ad arrivare le chiamate in Nazionale", ha detto recentemente al podcast Copenhagen Sundays. Nessun esempio in famiglia a cui guardare, un'abilità coltivata pian piano, fino alla chiamata del Liverpool a 17 anni. "Non si può dire di no, i miei genitori non li ho neanche interpellati, ho pensato che sarebbe stato interessante provare e che se fosse andata male non sarebbe stata la fine del mondo". "Se non hai un'alta considerazione di te stesso, allora non l'avrà nessuno", una delle sue massime. Il sacrificio di Kamil è stato completo: "Non si può essere un normale teenager e un calciatore professionista allo stesso tempo. Ci sono stati problemi burocratici con la UEFA, quindi per sei mesi ho potuto concentrarmi sulla mia crescita in un Paese straniero, allenare il mio corpo nella maniera corretta. Ero uno scheletro, davvero... Un anno dopo il mio arrivo a Liverpool, ho realizzato che sarei diventato un professionista".