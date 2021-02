Gli svincolati di lusso: da Diego Costa a Pato, chi può ancora firmare in Serie A

Dopo la fine della sessione invernale di calciomercato, ci sono ancora alcuni calciatori che potrebbero accasarsi nelle squadre della nostra Serie A. Restano tanti gli svincolati di lusso in cerca di una sistemazione, a partire da quel Lasse Schone che è in procinto di firmare per il Cagliari. Ma ci sono altri nomi di caratura internazionale ancora senza squadra, a partire dall’ex Atletico Madrid Diego Costa: ha rescisso settimane fa coi Colchoneros, è il sogno del Boca Juniors, piace in Premier, ma nessuno ha ancora colto l’occasione. E se in Italia qualcuno avesse bisogno di un attaccante… Sturridge e Pato potrebbero essere nomi da tenere in considerazione. Il primo era stato cercato dal Benevento in estate, il brasiliano avvicinato a Genoa e Fiorentina è rimasto col cerino in mano. Passando alla difesa, da non sottovalutare l’ex Real, Benfica e Valencia Ezequiel Garay: infortunatosi la scorsa stagione, deve ancora accasarsi. Così come Asamoah, il quale dopo la risoluzione con l’Inter non è stato ancora tesserato dal Cagliari.

