In Polonia ne sono certi: la Fiorentina è sulle tracce di Karol Borys, giovanissimo centrocampista classe 2006 di proprietà dello Slask Wroclaw. Secondo quanto riporta il portale WP SportoweFakty, il calciatore avrebbe già trascorso durante il weekend appena passato una due giorni nel capoluogo toscano, visitando Firenze e pure il Viola Park, per poi rientrare in patria.