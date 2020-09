Genoa pronto a soddisfare la Juve per Pellegrini, ma non è detta l’ultima parola. Asse caldo col Verona

Il dialogo per Luca Pellegrini (SCHEDA) con la Juventus va avanti, secondo La Nazione. Sul giocatore c’è anche il Genoa (Di Marzio sostiene che l’accordo è ad un passo), ma il quotidiano sottolinea che la volontà del giocatore potrebbe spingerlo in riva all’Arno. La Fiorentina lo vorrebbe a titolo definitivo, la Juve al massimo contemplerebbe un riscatto dopo due anni di prestito. Invece, al Genoa starebbe bene anche un semplice prestito oneroso, particolare vantaggioso per i rossoblu.

I rapporti con l’Hellas Verona proseguono: dopo gli affari Amrabat e Benassi, Ceccherini pare vicino al prestito ai gialloblu, che vorrebbero prendere anche Vlahovic. Ma è difficile che Iachini possa avallare la partenza del giovane attaccante senza un pronto sostituto; molto dipenderà da Chiesa (LEGGI). Intanto, sull’altra sponda di Verona, al Chievo, è pronto ad accasarsi Illanes.

