Chiesa, la verità in due settimane. Le alternative sul piatto, rinnovo compreso

Ancora due settimane e, in ogni caso, il futuro di Federico Chiesa sarà deciso. Iachini per il momento non ci pensa due volte ad utilizzarlo, scrive La Nazione, ma i dubbi permangono, e lo faranno probabilmente fino al 5 ottobre. E’ chiaro che Commisso è pronto a qualsiasi trattativa che porti nelle casse viola una cifra non inferiore a 60 milioni, così come è chiaro che al tavolo non c’è spazio per squadre inglesi; il ragazzo vuole rimanere in Italia. Di un eventuale rinnovo si parlerà soltanto dopo la fine del mercato.

Quindi chi può prendere Chiesa? Negli ultimi giorni la Juventus ha riguadagnato terreno sul Milan, anche se le casse bianconere non appaiono particolarmente floride al momento. La soluzione può arrivare dalle cessioni in programma, con qualche addio importante (Douglas Costa e Bernardeschi, secondo il Corriere Fiorentino, che non esclude accordi all’ultimo tuffo). Pioli, dal canto suo, vorrebbe affiancare Chiesa a Ibra e Rebic nel Milan. La Roma ci ha provato, il Napoli è fermo all’offerta rifiutata nella scorsa estate. Comunque, per i giallorossi, la frenata nell’operazione che avrebbe portato Dzeko alla Juve suona come una resa nella corsa a Chiesa.

DUE ALTERNATIVE PER IL RUOLO DI DIFENSORE CENTRALE