La difesa parla sudamericano: Fazio e Lyanco sul taccuino viola. E per la fascia…

Attaccante? Centrocampista? No, non proprio. La Gazzetta dello Sport scrive che la Fiorentina è in cerca di un centrale di difesa e di un’alternativa a Biraghi, ricordando che Milenkovic e Pezzella non si muoveranno in mancanza di offerte adeguate. La prima alternativa è Fazio: l’argentino è in uscita dalla Roma e potrebbe alternarsi bene nella difesa a tre, con personalità ed esperienza. Piace alla Sampdoria, ma considera la Fiorentina una meta molto più appetibile. Invece, Lyanco (SCHEDA) del Torino è un’opzione più “verde”, 23 anni, fuori dalle strategie dei granata e 15/16 milioni per il suo cartellino, cifra che lo Sporting Lisbona non può permettersi. Discorsi rimandati, comunque, agli ultimi giorni di mercato, con la convinzione che l’arrivo di un centrale (il preferito rimane il romanista) sbloccherebbe la partenza di Ceccherini in direzione Verona. Intanto si cerca un terzino sinistro: l’idea Junior Firpo (SCHEDA) del Barcellona è sempre in piedi, e Rocco Commisso dovrebbe annunciare di persona l’accordo per il rinnovo di Biraghi.

UN GIOCATORE DEL TORINO POSITIVO. CHE SUCCEDE PER LA FIORENTINA?