Genoa scatenato sul mercato: ecco Pellegrini! Niente da fare per la Fiorentina

Il Genoa è letteralmenTe scatenato sul mercato, il club di Preziosi sta per chiudere un altro colpo in entrata. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, Maran potrebbe presto riabbracciare Luca Pellegrini (SCHEDA), già allenato a Cagliari. Dopo Zajc, Pjaca e Zappacosta, il ds Faggiano si prepara a chiudere anche la trattativa per il terzino in forza alla Juventus. L’accordo è ad un passo: il classe ’99 del resto non è stato convocato contro la Sampdoria per un’imminente partenza. Nelle ultime ore, dopo l’interesse della Fiorentina sul giocatore, la sua destinazione ha preso con decisione la via di Genova, sponda rossoblù.