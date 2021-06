Gazzetta: la Fiorentina ha scelto Italiano, trattativa ben avviata. Il punto

"Italiano vuole Firenze e lo Spezia cercherà di accontentarlo"

La società viola continua a lavorare a testa bassa per avere Vincenzo Italiano dallo Spezia. La trattativa è bene avviata. Il colloquio tra i due proprietari americani Commisso e Platek è stato affettuoso ma non definitivo. Nel senso che il presidente del club ligure ha rivendicato il diritto di aver messo sotto contratto poche settimane fa il tecnico protagonista di una splendida salvezza. Nessun accordo, insomma ma nessuna rottura. Italiano vuole la Fiorentina e lo Spezia cercherà di accontentarlo anche se, in questa fase di trattativa, i dirigenti della società ligure hanno ricordato a Italiano che la clausola rescissoria (un milione di euro) vale per lui ma non per il suo staff. Quindi Lo Spezia potrebbe essere obbligato ad accettare la partenza dell’allenatore ma potrebbe blindare il suo gruppo di lavoro. Per superare questi ostacoli la Fiorentina deve trovare una contropartita tecnica da mettere sul piatto. Il nome scontato è quello di Saponara, già protagonista nella passata stagione con la maglia dello Spezia e tornato in viola per fine prestito. Il problema però è capire se il sostituto di Italiano lavorerà su un modulo che prevede il trequartista. Al club ligure piacerebbe molto Sottil di ritorno per fine prestito da Cagliari. Ma l’esterno è considerato incedibile. Un accordo, comunque, alla fine, le due parti lo troveranno. Nel frattempo la Fiorentina tiene vivo il piano B che prevede Fonseca e Liverani. Ma, la scelta su Italiano è fatta e non prevede, per il momento, ripensamenti.