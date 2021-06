La carriera di Vincenzo Italiano, possibile allenatore viola

Chi è Vincenzo Italiano tecnico considerato dai più come il più probabile candidato per la panchina della Fiorentina.

Vincenzo Italiano è nato a Karlsruhe in Germania il 10 dicembre 1977 proprio quando i suoi genitori entrambi siciliani era andati a trovare i nonni emigrati per lavoro. E' stato un centrocampista di buon livello anche se non ha mai militato in squadre di spicco. Ha vestito le maglie di Ribera, Partinico Audace, Trapani, Verona, Genoa, Chievo, Padova, Perugia e Lumezzane. Ha vinto due campionati di Serie B: con Verona e Chievo. Qui sotto la carriera di allenatore che inizia al Venezia come vice per passare poi al settore giovanile del Luparense compagine veneta di Serie D. Diventa responsabile di una panchina solo nel 2016/17 alla Vigontina San Paolo in Serie D. A seguire tre promozioni consecutive e la salvezza conquistata con lo Spezia.