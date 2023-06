Gazzetta: ecco l’identikit del difensore che serve alla Fiorentina. Vicario…

Il punto sul reparto arretrato che, nonostante numeri non disastrosi, verrà rivisto in sede di mercato dalla Fiorentina

Vale la pena ricordare che quella viola è stata la sesta miglior difesa del campionato, ma ciò nonostante il reparto, secondo La Gazzetta dello Sport, subirà un discreto restyling. Partiranno Igor (Fulham?) e Venuti (in scadenza, richieste dalla Spagna). Terzic poi piace al Bologna: probabilmente resteranno Ranieri e Quarta, oltre alla colonna è Milenkovic. Ma chi affiancargli? L’identikit porta ad un difensore forte, possibilmente mancino, in grado di inserirsi nel sistema di Italiano e dal piede educato per dare una mano in fase di impostazione. Il portiere non sarà Vicario, destinato ad altri lidi. I viola hanno seguito Audero (Samp) che si sta rimettendo dall’infortunio alla spalla e dovrebbe essere pronto per l’inizio della prossima stagione. Ma il casting è appena iniziato.