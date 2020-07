Futuro Rebic, incontro in corso fra Ramadani ed il Milan. Partecipa anche la Fiorentina

In questi minuti a Milano sta andando in corso un incontro fra il Milan, nelle figure di Maldini e Massara, e Fali Ramadani che è l’agente di Ante Rebic. All’incontro, che si sta tenendo nell’albergo dove sono i viola in attesa di sfidare l’Inter, sta partecipando anche il Ds viola Daniele Pradè. Ricordiamo che la società viola ha una ricca percentuale sul cartellino del croato che appartiene all’Eintracht Francoforte. Lo riporta Sky Sport. E chissà che, aggiungiamo noi, durante l’incontro non si parli anche di altro visto che il Milan è interessato ad alcuni giocatori viola.