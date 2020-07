Possibile asse di mercato col Milan:Vlahovic e Milenkovic nel mirino dei rossoneri

Attenzione a un eventuale asse di mercato col Milan. Come scrive, infatti, La Nazione, ci sono stati diversi incontri nelle ultime settimane e il ’pacchetto’ slavo composto da Milenkovic e Vlahovic potrebbe fruttare alla Fiorentina un maxi-tesoro di 60 milioni. In effetti i rossoneri proprio a margine di un vertice per il difensore hanno provato ad aprire il discorso anche su Vlahovic e a quanto pare, il club viola – ma solo davanti a un’offerta pesantissima – sarebbe disposto a parlare. Di sicuro c’è, a questo punto, che se dovesse essere in discussione il futuro del serbo, la Fiorentina non rivedrà, almeno fino al termine della prossima stagione, la posizione di Cutrone.