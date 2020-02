Nell’articolo su Ante Rebic, il Corriere Fiorentino si concentra anche sul contratto del croato. Al momento della cessione, si legge, la Fiorentina mantenne una percentuale sulla futura rivendita. C’è chi parla del 30%, chi del 40, chi del 50. In realtà, ancora oggi, i contorni dell’affare non sono del tutto chiari. Daniele Pradè e Joe Barone hanno in agenda un approfondito studio dei contratti per capire quale sia realmente la situazione.