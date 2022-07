Fronte esuberi, stallo per Drago. Benassi ha richieste dalla Serie B

Non solo Pulgar, la cui uscita sbloccherebbe l'affare Dodò, la Fiorentina deve ancora "smaltire" alcuni giocatori che non rientrano nel progetto viola. Rescisso consensualmente il contratto di Montiel, è sfumata la cessione all'Espanyol di Dragowski ma il club non accetterà offerte attorno ai 4 milioni. Nelle prossime settimane la situazione del portiere polacco può sbloccarsi, visto che - scrive La Nazione - i corteggiatori non mancano. Non mancano neanche per Marco Benassi, ma arrivano soprattutto dalla Serie B mentre il centrocampista preferirebbe restare nel massimo campionato.