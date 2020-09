Incontri al centro sportivo Davide Astori per i dirigenti della Fiorentina. Non solo per Bryan Dabo, ma anche per Luca Ranieri. Paolo Paoloni, agente del difensore, ha avuto, infatti, un colloquio con gli uomini di mercato viola. Argomento di discussione: la possibile, se non probabile, cessione in prestito del classe 1999 alla Salernitana.

