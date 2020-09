Luca Ranieri sarà un nuovo difensore della Salernitana. Un’altra esperienza in B per Il classe 1999 rientrato a Firenze dal prestito di Ascoli. Poco fa sono stati trovati tutti gli accordi tra Ranieri e il club granata. Già nel pomeriggio è atteso il via libera della Fiorentina, a questo punto un passaggio quasi automatico. Lo scrive Alfredopedulla.com.

