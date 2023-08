FOTO – Ore calde per il futuro di Quarta: ieri sera cena a Firenze con l’agente

Non sembra impossibile che le strade della Fiorentina e di Martinez Quarta possano separarsi già nel corso delle ultime settimane di mercato

Lucas Martinez Quarta vuole prendere la decisione più corretta per il prosieguo della sua carriera. Il rinnovo di Ranieri, l'arrivo di Mina e la sensazione che la Fiorentina stia cercando un altro difensore sono tutti indizi che avvalorano la tesi di una non incedibilità dell'argentino, sul quale c'è tra gli altri l'interesse del suo vecchio club, il River Plate. Come testimoniato dai canali dell'agenzia che lo gestisce, ieri sera Quarta era a cena con il proprio agente Gustavo Goni a Piazzale Michelangelo. I due avranno sicuramente avuto modo di fare il punto sul futuro.