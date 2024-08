FOTO – Matias Moreno è in volo, destinazione Firenze

L'argentino classe 2003 è partito dall'Argentina, nelle prossime ore lo sbarco in Italia e l'iter finale per diventare un giocatore viola

Matias Moreno sta per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Vi abbiamo raccontati i dettagli dell'operazione che i viola hanno chiuso per il giovane difensore argentino del Belgrano. E tra poche ore il giocatore atterrerà a Firenze: ecco l'immagine postata su twitter sull'account del giornalista Cesar Luis Merlo che ritrae Moreno a bordo dell'aereo che lo porterà in Italia. Palladino avrà presto il difensore centrale che aveva richiesto. CHI E' MATIAS MORENO? CONOSCIAMOLO MEGLIO