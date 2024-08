Chi è Matias Moreno, il nuovo difensore della Fiorentina: conosciamolo meglio

Ruolo e caratteristiche

Matias Moreno, come già anticipato, è un difensore centrale di piede destro, che ha spesso giocato come terzo di destra nella difesa a tre. È un giocatore molto duttile, capace di ricoprire tutti i ruoli della linea difensiva, grazie anche alla sua grande stazza (alto 1,93 m) e con un fisico longilineo. Inoltre è dotato pure di una buona tecnica di base, ottimo per le idee di gioco di Palladino, ed è molto bravo nel gioco aereo. Dovrebbe arrivare a Firenze per fare inizialmente l'alternativa di Martinez Quarta, suo connazionale, ma viste le tante partite da giocare, soprattutto se i viola dovessero passare alla fase a gironi di Conference League, potrebbe trovare spazio nel giro di poco tempo.