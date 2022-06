Firenze rivitalizza Odriozola, il Real punterà su di lui la prossima stagione

Alvaro Odriozola sarà un giocatore del Real Madrid la prossima stagione. Questo quanto annuncia il quotidiano Marca. Dopo un anno in prestito alla Fiorentina, il calciatore e il club blanco hanno infatti concordato la sua presenza in prima squadra sotto la direzione di Carlo Ancelotti. La scelta della società premierà quindi il terzino spagnolo dopo il prestito in terra toscana e consentirà al Real Madrid di avere la corsia di destra ricoperta da due specialisti come Odriozola e e Carvajal pronti a giocarsi la titolarità. Svanisce quindi la possibilità, che era stata prospettata a più riprese, di vedere l'esterno a Firenze anche la prossima stagione.