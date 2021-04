Fiorentina, torna di moda Diego Rossi? L’attaccante è pronto per l’Europa

Già accostato in passato alla Fiorentina, l’attaccante classe ’98 del Los Angeles FC Diego Rossi (LA SCHEDA) torna ad essere un obiettivo anche per le squadre di Serie A in vista della prossima estate. Questo quanto troviamo scritto sul portale dedicato Calciomercato.com che scrive come la Fiorentina possa rientrare in corsa per l’attaccante del campionato americano. Il calciatore uruguaiano ha recentemente dichiarato di essere pronto a fare un’esperienza in Europa dopo i 37 gol in 82 partite in MLS.

