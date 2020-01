Boateng in uscita, lo può rimpiazzare Caprari. E torna di moda Diego Rossi

Ha molti estimatori, in Italia e all’estero, ed è ormai inserito nella lista dei partenti. Kevin-Prince Boateng, scrive La Gazzetta dello Sport, può lasciare la Fiorentina già a gennaio e al suo posto può arrivare un jolly offensivo come Gianluca Caprari. Sul Corriere Fiorentino si evidenzia però come per il classe ’93 la Sampdoria stia alzando il tiro sul costo del cartellino: i viola offrono 8 milioni, i blucerchiati ne vogliono 15. E così torna di moda il nome di Diego Rossi (SCHEDA) del Los Angeles FC, già seguito da Pradè in estate.