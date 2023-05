Fiorentina-Roma l’ultima di Venuti al Franchi: su di lui piomba una neopromossa

Contro la Roma ormai quasi certamente Lorenzo Venuti calcherà il campo del Franchi da calciatore viola per l'ultima volta, probabilmente anche da capitano in caso di riposo di Biraghi. Il terzino cresciuto nel settore giovanile gigliato è in scadenza di contratto ed a questo punto un rinnovo appare praticamente impossibile. Ecco che il suo entourage si sta guardando intorno per trovare una nuova sistemazione al classe 1995: calciomercato.com parla di un Genoa molto interessato. I rossoblù liguri, appena neopromossi in Serie A, sono guidati dall'ex viola Alberto Gilardino.