Fiorentina-Reggiana va oltre l’amichevole. Lucchesi e Distefano nel mirino emiliano

Stasera andrà in scena Fiorentina-Reggiana, seconda amichevole della nuova era targata Palladino. Sarà sicuramente utile per continuare a provare gli schemi e magari per vedere le prime movenze di Moise Kean, ma non solo. Secondo quanto riportato da TMW, la squadra emiliana oggi impegnata al Viola Park sarebbe in procinto di chiudere per Distefano. Il giovane attaccante classe 2003, autore la passata stagione di sette reti in 34 partite andrebbe quindi alla corte del nuovo allenatore Alessio Baresi. Non si fermerebbe qui però la Reggiana che vorrebbe anche il difensore Lorenzo Lucchesi. Il centrale però sarebbe seguito anche dal neopromosso Venezia e per questo la trattativa con gli emiliani potrebbe essere più difficile di quella legata a Distefano