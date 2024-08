Fiorentina, per la difesa piace Carboni del Monza. Su di lui mezza Serie A

In attesa di capire come finirà la storia riguardante Nicolas Valentini e se, appunto, l'argentino arriverà subito o a gennaio, la Fiorentina è a lavoro per consegnare a Raffaele Palladino un nuovo difensore entro il gong finale del calciomercato estivo. Il reparto arretrato è quello numericamente più sguarnito e lì per forza la dirigenza viola dovrà fare qualcosa. Secondo tuttomercatoweb.com, i gigliati si sono inseriti nella corsa ad Andrea Carboni, centrale mancino del Monza che lo stesso Palladino conosce molto bene. Sul giocatore classe 2001 c'è, però, mezza Serie A: Roma, Bologna, Torino, ma anche Empoli, Lecce e Venezia hanno chiesto informazioni.