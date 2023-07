Fiorentina, occhio alla lista dei 25

Ieri è partito ufficialmente il calciomercato estivo che terminerà alle 20 del 1 settembre . Due mesi per cercare di cambiare le sorti delle 20 squadre di Serie A. In giro circolano tanti nomi, ma poi le società e la Fiorentina ovviamente dovranno fare i conti con la lista dei 25 giocatori schierabili in campionato. Come lo scorso anno Violanews vi renderà conto della lista aggiornata, ma intanto si profila un primo problema non da poco. Con l'addio di Venuti i giocatori schierabili fra quelli cresciuti nella società sono solamente tre: Cerofolini, Sottil e Ranieri.

Il regolamento

Il regolamento prevede che i giocatori formati nel club e in Italia da inserire siano un numero massimo di 8 con quelli formati in Italia che non possono essere più di 4. Se, come si legge, dovesse partire anche Sottil la Fiorentina avrebbe solo 2 giocatori da inserire oltre ai 4 formati in Italia. In questo caso non potrebbero essere portati più di 23 giocatori: 17 liberi, 2 cresciuti in società, 4 cresciuti in Italia oltre ai giovani nati dopo il 1 gennaio 2002 liberamente inseribili. In questo caso farebbe comodo avere uno come Viti (scambio con Igor?)nato nel 2002.