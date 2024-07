Fiorentina ed extracomunitari: quanti posti liberi? Da quest’anno cade un vincolo

La domanda viene spontanea ogni anno: ma come funziona per gli extracomunitari sul mercato estivo? Quest'anno a maggior ragione, visto che la regola è cambiata. Prima, infatti, per le squadre che al 30 giugno hanno due o più extracomunitari in rosa, era obbligatorio far corrispondere la partenza verso l'estero oppure lo svincolo di un extracomunitario per poterne prendere un altro dall'estero; da maggio, invece, questo vincolo è stato cancellato, e ne rimane solo uno sulle presenze in Nazionale per chi conta più di due extra UE in rosa al 30 giugno, come la Fiorentina.