Serie A, cambia la regola sugli extracomunitari: la decisione

Le dichiarazioni

Di seguito le parole del presidente Casini riportate da Gazzetta.it: "Dopo 10 anni finalmente è stata accolta questa nostra richiesta che ci avvicina alle condizioni degli altri grandi campionati europei". Gravina, che come il presidente della Lega Serie A, ha ringraziato l'Aic per il contributo decisivo, ha poi spiegato: "Non aumenta il numero degli extracomunitari, le quote restano le stesse. Stiamo lavorando a un processo di globalizzazione. L’Italia è tra i paesi con le norme più restrittive su questo fronte, continuiamo a resistere non so per quanto ancora. L’investimento sui vivai dovrebbe essere una vocazione naturale a livello imprenditoriale, ma occorre anche confrontarsi con le competizioni internazionali".