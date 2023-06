Fiorentina, ecco il dopo Saponara: Nordin del Montpellier

Aperto il casting per il post Saponara. L'Equipe scrive il nome di Arnaud Nordin, calciatore del Montpellier, esterno classe 98'

La Fiorentina continua a tenere gli occhi sul campionato francese. Dopo la notizia del non rinnovo contrattuale per Saponara, la Fiorentina sta cercando un esterno offensivo da regalare a Italiano. Tra i nomi accostanti al mondo viola c'è Arnaud Nordin, esterno del Montpellier, classe 98' dal grande fisico e con 9 gol e 5 assist all'attivo nell'ultima Ligue 1. Come riporta L'Equipe, il francese è al centro di alcuni rumors di mercato e L'Equipe scrive che tra le squadre a lui interessate, oltre alla Fiorentina, c'è il Nizza e il Burnley. Nordin ha un contratto col Montpellier fino al 2025.