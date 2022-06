Fiorentina e Pescara, è pronto lo scambio di mercato. I dettagli

Spalluto può andare in Abruzzo, l'attaccante Delle Monache in Toscana

Quest'oggi Fiorentina e Pescara si sono incontrate presso la sede viola per intavolare un possibile scambio di giovani calciatori. Nella giornata odierna vi avevamo raccontato del presidente del club abruzzese Daniele Sebastiani, insieme al suo d.s., l'ex difensore viola Daniele Delli Carri, presenti al centro sportivo Davide Astori. La trattativa messa in piedi dalle due società riguarda l'attaccante viola Samuele Spalluto, reduce da un'ottima stagione a Gubbio, e Marco Delle Monache, giocatore offensivo bianco-azzurro classe 2005 molto promettente. L'impressione è che in questo incontro siano state messe le basi per poter concretizzare lo scambio tra i due giovani elementi. Lo riporta lacasadic.com.