FOTO VN – Asse di mercato Fiorentina-Pescara? Sebastiani e Delli Carri al CS

Può crearsi un asse di mercato tra Fiorentina e Pescara. Come riporta il sito Rete8, che tratta le vicende del club abruzzese, il presidente Sebastiani e il ds Delli Carri sono a Firenze e incontreranno i dirigenti viola. Sul piatto i nomi di alcuni giovani del club biancazzurro come il classe 2005. Marco Delle Monache. Stessa età per il difensore Lorenzo Romani che la Fiorentina potrebbe riscattare dal Delfino.

Il Pescara è invece interessato all'attaccante della Fiorentina Samuele Spalluto. Classe 2001, è reduce da un'ottima stagione nel Gubbio con cui ha segnato 11 gol al primo anno da professionista. Fare esperienza in una piazza importante come Pescara, seppur sempre in Serie C, potrebbe essere un ulteriore step di crescita per lui.