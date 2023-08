Ex viola: nuova avventura per Di Carmine, lo aspettano la Serie C e la Sicilia

Il centravanti cresciuto nel settore giovanile gigliato e che ha debuttato in Serie A durante la prima gestione-Prandelli è vicino all'accordo con il Catania neopromosso in Lega Pro

E' stata una carriera di alti e bassi, quella di Samuel Di Carmine, centravanti di Firenze e cresciuto calcisticamente parlando nella Fiorentina, con cui ha debuttato in Serie A ed in Coppa Uefa. Dopo i gol siglati con la maglia del Verona nella massima categoria ed aver contribuito al ritorno in A della Cremonese, l'ex gigliato ha giocato in Serie B con la maglia del Perugia, ma alla fine dello scorso campionato, a fine contratto, è rimasto senza squadra. Adesso, però, pare che l'abbia trovata: Di Carmine, secondo Sky Sport, è vicino a firmare con l'ambizioso Catania, appena tornato in Serie C e nel calcio professionistico dopo il fallimento.