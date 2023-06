Ex viola, Corvino rivuole Dragowski: il Lecce punta l’estremo difensore polacco

Lo Spezia, dopo la retrocessione in Serie B, è pronto a cedere l'ex portiere gigliato, portato in Italia proprio dall'attuale direttore sportivo del club salentino che adesso lo cerca

Lo Spezia retrocesso in Serie B, il Lecce rimasto senza portiere titolare dopo il controriscatto da parte della Sampdoria di Wladimiro Falcone: se a tutto questo si aggiunge, poi, che fu proprio Pantaleo Corvino a portare in Italia, a Firenze, Bartlomiej Dragowski, ecco che allora il quadro appare davvero completo. I salentini, infatti, sono alla ricerca di un nuovo portiere e l'ex d.s. viola ha pensato proprio al polacco. La trattativa sembrerebbe allora in discesa, anche se andranno valutate le reali intenzioni di Dragowski. Lo Spezia, ricordiamo, dovrà versare alla Fiorentina il 50% del ricavato ottenuto dalla sua cessione, qualunque sia il club che acquisterà l'ex estremo difensore gigliato.