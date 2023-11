Ex obiettivi, Veliz non ingrana al Tottenham. Un club di A sogna il colpaccio

In estate è stato accostato a Milan e Fiorentina, adesso è nel mirino di un club italiano per gennaio. Stiamo parlando di Alejo Véliz, ex giocatore del Rosario Central e compagno di Gino Infantino. Secondo quanto troviamo scritto su Calciomercato.com, il Bologna si sta guardando intorno a caccia di qualche occasione di mercato per aggiungere un altro attaccante in squadra, soprattutto in caso di cessione di van Hooijdonk. E tra i profili che piacciono ai rossoblù c'è quello dell'argentino classe 2003 che il Tottenham ha preso in estate ma con Pastecoglou non sta trovando molto spazio: appena 10 minuti in tre spezzoni in Premier League e un gol in due partite di Coppa di Lega. A gennaio in prestito può diventare un'occasione e il Bologna ci pensa.