Ex obiettivi, scattato l’obbligo di riscatto per Pinamonti e Bajrami: le cifre

Per i due giocatori, accostati in più occasioni anche alla Fiorentina nelle scorse sessioni di calciomercato, è scattato l'obbligo di riscatto con il Sassuolo

Andrea Pinamonti e Nedim Bajrami , due nomi più che chiacchierati in ottica viola nella scorsa estate, sono diventati a tutti gli effetti due giocatori del Sassuolo. Secondo quanto riporta il sito web Sassuolonews.net, infatti, si sarebbero verificate le condizioni contrattuali per far scattare l'obbligo rispettivamente dall'Inter e dall'Empoli.

Le cifre

Lo stesso portale scrive quelle che sono le cifre che la società nerazurra dovrà versare nelle casse dei due club. Per Pinamonti la cifra si aggira sui 20 milioni di euro, mentre per Bajrami siamo intorno ai 7. Dunque, il Sassuolo ha già un -27 milioni da mettere in conto nel prossimo mercato, soldi bilanciati dalla cessione di Junior Traoré al Bournemouth a gennaio, per 30 milioni.