ESPN Brasile: Fiorentina sul terzino di Italia U17 e Real Madrid giovanile

Nome nuovo dal Sudamerica per la Fiorentina. Secondo quanto riferisce ESPN Brasile, Emanuel Benjamin, 16enne terzino destro che milita nelle giovanili del Real Madrid, sarebbe finito nel mirino del club di Rocco Commisso, con tanto di rappresentante dell'entourage del giocatore in Italia.

Chi è Benjamin

Classe 2007, si è trasferito in Spagna con la famiglia nel 2018 e quest'anno, avendo passaporto italiano, è stato convocato dalla Nazionale Under 17, che domenica affronterà la Danimarca nelle semifinali dell'Europeo di categoria. Nato in Brasile, a Blumenau, dove ha iniziato a giocare a calcio a cinque con la Spaca Blu e l'AD Hering, Emanuel si è presto trasferito in Spagna e ha attirato l'attenzione del Rayo Vallecano, che lo ha ingaggiato nel 2019. Ha iniziato come attaccante e poi è stato arretrato e allargato nella sua posizione. Da Vallecas è passato al Getafe e da lì al Real Madrid, dove è dal 2022.