Ecco il piano degli acquisti. Belotti osservato speciale e la Fiorentina monitora Gotze

La Nazione si concentra sul piano acquisti della Fiorentina. La Bild, noto quotidiano tedesco, lancia l’operazione Ribery-bis. I viola, si sostiene, possono diventare la nuova casa di Mario Gotze, svincolato dal Borussia Dortmund. Situazione da monitorare (LA SCHEDA DI GOTZE).

Oggi, invece, l’osservato speciale sarà Andrea Belotti (SCHEDA), il centravanti che nelle idee di Commisso, rappresenta al meglio l’italianità e la forza dirompente del goleador su cui costruire il futuro. L’operazione Belotti, in ogni caso, rappresenta la manovra più complicata dell’estate viola e quindi necessiterà di tempo. Tanto tempo.

Per il resto, Barone e Pradè stanno già lavorando sodo sugli altri spazi di campo dove si farà mercato. Caccia quindi a due difensori, mentre sono attese novità anche sulla linea mediana. Potrebbe tornare d’attualità la candidatura di Rugani (SCHEDA) mentre il nome di Cistana del Brescia (SCHEDA) rimane in assoluto quello su cui ci si andrà a dirigere in tempi brevi. La Fiorentina ha offerto 5 milioni, Cellino ne chiede due di più.

UN GALLO SALVA TORO: UN ANNO FA IL NO DI CAIRO, MA BELOTTI E’ DAVVERO SFUMATO?