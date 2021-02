E sono tre: dopo Fiorentina e Wolves Cutrone all’esordio con la nuova maglia

Patrick Cutrone riparte dalla Spagna, più precisamente da Valencia. L’ex numero 63 gigliato spera di porre fine al suo peregrinare, a giro per l’Europa. L’attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Milan, non è rimasto al Wolverhampton come sembrava in un primo momento. Dopo la fine dell’esperienza in riva all’Arno, ha trovato oggi l’esordio con la nuova maglia. La terza in stagione, possibile grazie alle nuove normative. È entrato in campo al 65′ nel match del “San Mames“ tra Valencia e Athletic Bilbao. L’ex Viola è subentrato a Vallejo, sul risultato già fermo sul definitivo 1-1. Stagione altalenante quella della compagine blanca che raggiunge 24 punti in classifica.