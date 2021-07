È il giorno di Illanes: tutto fatto per la cessione, nessuna contropartita

Dovrebbe essere oggi il giorno giusto per la cessione del difensore centrale argentino classe '97 Julian Illanes

Dopo settimane di trattativa, dovrebbe essere oggi il giorno giusto per il passaggio di Julian Illanes dalla Fiorentina al Pescara. La trattativa - come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi - è in chiusura da tempo, le ultime ore sono servite a limare i dettagli.