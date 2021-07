Vlahovic, frecciata di Barone sul rinnovo. Dusan, che fai?

L'attuale accordo scadrà nel giugno 2023

Il Corriere dello Sport si concentra su Dusan Vlahovic. "Per ballare ci vogliono due persone, una da sola non basta. Stiamo lavorando al rinnovo, non posso dire che arriverà oggi, domani, tra una settimana o qualche mese", ha detto ieri Joe Barone. Il contratto del serbo scadrà nel 2023. Commisso vuole ricostruire (anche) intorno a lui il Rinascimento viola.