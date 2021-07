Esperienza in Serie C per il terzino sinistro ex Primavera

Redazione VN

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il terzino sinistro ex Primavera viola Fabio Ponsi (2001) è in procinto di passare al Modena. La società di Serie C, allenata da Attilio Tesser, si è assicurata Ponsi a titolo definitivo, ma lascerà alla Fiorentina il diritto di recompra.