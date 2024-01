E’ arrivato il momento di Rodriguez. Da limare solo gli ultimi dettagli

Parliamo di un'ala offensiva di piede destro. “El Rayito” (la saetta), come viene chiamato in patria per via della sua rapidità di gamba, ama giocare a sinistra, a piede invertito, per poter poi avere maggiore confidenza una volta orientato verso la porta avversaria e finora ha messo a segno quattro gol in quindici incontri totali. Non è esattamente quel giocatore che può assicurare alla Fiorentina la continuità sotto porta a lungo inseguita dal suo tecnico Vincenzo Italiano. Ma la dirigenza viola avrebbe scelto lui come erede di Brekalo. Si discute di un quadriennale con opzione sul quinto anno. Eppure alcuni dubbi accompagnano questo probabile acquisto. Non soltanto l’infortunio al ginocchio accusato al termine dello scorso anno, col giocatore che soltanto due giorni fa è tornato in campo per pochi minuti. Ma anche la questione che più starà a cuore a Italiano. Quanto tempo occorrerà a Rodriguez per potersi adattare a un nuovo campionato, così distante e differente rispetto a quello sudamericano? La lingua del talento è universale, certo. Se si hanno potenzialità e un futuro tutto da vivere, come nel caso di Rodriguez, alla fine nessun ostacolo sarà insormontabile. Lo riporta la Repubblica.