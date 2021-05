Durante: “Se volesse, Gattuso potrebbe firmare domani per la Fiorentina, ma…”

"Gattuso ha richieste in Inghilterra, ma può rimanere anche fermo un anno..."

"Gattuso ha richieste in Inghilterra, può rimanere anche fermo un anno. Anzi, gli farebbe anche bene. Ci ho parlato qualche settimana fa: quello che ha fatto a Napoli è ritenuto più che sufficiente. Se porta la squadra in Champions, ancor di più. Se volesse, potrebbe firmare domani alla Fiorentina, conta poco l'opinione di Pradé. Rino non è convinto di quello che c'è a Firenze: con un presidente che prende spesso decisioni d'impulso. Conosco Gattuso da quando aveva 15 anni: lo ritengo strapronto per tutte le grandi piazze. Firenze è una città "medievale", ci sono ancora guelfi e ghibellini, è bianco o è nero. "