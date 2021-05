Cucchi a VN: “Gattuso renderebbe la Fiorentina più competitiva”

La nostra intervista al "mitico" Riccardo Cucchi, tifoso laziale. Si parla della gara di sabato e delle prospettive della Fiorentina

"Il futuro allenatore della Fiorentina? Gattuso è un allenatore più pragmatico di Juric e De Zerbi ed è in grado di creare le condizioni per far sì che la squadra sia efficace. Non gli si deve chiedere il bel gioco, ammesso che questo bel gioco esista. Per avere una Fiorentina più competitiva, non lo vedrei male sulla panchina Viola". Questo il parere di Riccardo Cucchi, storica voce di Tutto il Calcio minuto per minuto, ai microfoni di Violanews.com. Il giornalista simpatizza per la Lazio e ha accettato di presentare con noi la sfida di sabato sera al Franchi: LEGGI TUTTA L'INTERVISTA