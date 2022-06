Dragowski, la Fiorentina chiede 8 milioni. Espanyol e Torino ancora distanti

Otto milioni di euro, è questa la richiesta della Fiorentina per Bartlomiej Dragowski. Al momento però, scrive Tuttomercatoweb.com, le richieste per il portiere in uscita dai viola sono molto distanti dalle offerte pervenute in viale Fanti. La squadra più vicina al polacco è l'Espanyol, che ha già un accordo con il classe '97 ma è fermo a un'offerta da 3 milioni più una percentuale significativa sulla futura rivendita.