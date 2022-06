Schira: “Terracciano, nei prossimi giorni incontro con l’entourage per rinnovo”

In attesa di capire quale sarà il portiere titolare della Fiorentina per la stagione 2022/23, arrivano da Radio Bruno novità sul futuro di Pietro Terracciano. Come riporta l'esperto di mercato Nicolò Schira, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la società viola e il gruppo Pastorello, che cura gli interessi del portiere campano. Tra le parti si parlerà di prolungare di un anno il contratto in scadenza nel 2023, e tutto sembra andare nella direzione di voler proseguire insieme.